Тема экологии часто используется как инструмент шантажа бизнеса либо политического конкурента - эксперт

В Украине набирает популярность новый вид рейдерства – экологический.

Тема негативного влияния на окружающую среду часто используется как инструмент в корпоративных войнах и в политической борьбе.

Такое мнение озвучил 112.ua глава Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами Кирилл Косоуров в рамках статьи "Зеленая дубина: Как бизнес и политики манипулируют темой экологии".

Не секрет, что экология часто используется как инструмент влияния либо на бизнес, либо на политического конкурента. Известны факты, когда тема экологии использовалась в конкурентной борьбе. "Есть экологические организации, которые вроде как экологические, но действуют по заказу и в интересах определенных бизнес-структур", - рассказал Косоуров. По его словам, недавно на одно крупное предприятие, которое реально занимается экопрактической деятельностью, в том числе утилизацией опасных отходов, "экологические активисты" натравили проверку. Предприятие было вынуждено приостановить свою работу, нести дополнительные затраты.

"Нередко экологический шантаж и рейдерство используются и политиками. Достаточно много партий, промониторив мнения определенных групп электората, начинают играть на теме экологического контроля либо же затевают экологические проекты. Делается это только для того, чтобы получить голоса избирателей, обеспокоенных той или иной экологической проблемой, вовсе не для того, чтобы достичь реальных изменений. Это популизм", - отметил Косоуров.

Для того чтобы затеять войну на экологической почве, даже не обязательно объединять группу людей - достаточно найти физлицо, живущее недалеко от объекта атаки. Человек начинает писать обращения в Министерство экологии либо же главе экоинспекции, а чаще всего и на Кабмин, указывая, какой вред ему наносит предприятие. Это является основанием для обязательной, внеплановой проверки, отметил эксперт. По словам Косоурова, никто даже не станет проверять, есть ли у просителя профессиональное экологическое образование, на основании которого он делал свои заключения. Во время атак на крупные предприятия ведутся широкомасштабные кампании, подключаются СМИ и блогеры, лидеры мнений.

Для противодействия манипуляциям на теме экологии, которые в последнее время стали популярным инструментом шантажа, уничтожения бизнеса конкурентов, остановки новых инвестиционных проектов, в начале июля главы 16 профильных ассоциаций Украины подписали Меморандум об обеспечении достоверной информации в сфере экологии. Среди подписантов: Professional Association of Ecologist of Ukraine; Ассоциация предприятий в области обращения с опасными отходами; Биоэнергетическая ассоциация Украины; Украинская ветроэнергетическая ассоциация; Ассоциация солнечной энергетики Украины и другие.