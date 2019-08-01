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Почти 180 тысяч очагов возгорания: США раскрыли масштабы пожаров в России

03:15, 01 августа 2019
Экология
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По данному показателю Россия заняла лидирующее место на планете / twitter.com/shadowerufu

Об этом сообщает NASA.

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По данному показателю Россия заняла лидирующее место на планете. Следом за ней идут Демократическая Республика Конго (136 087 очагов возгорания), Ангола (109 512 очагов возгорания) и Замбия (52 801 очаг возгорания).

Согласно данным NASA, по состоянию на 30 июля площадь пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что примерно соответствует территории, занимаемой штатом Массачусетс, а дым от пожаров вот-вот достигнет США и Канады.

Как сообщал УНИАН, в России заявили, что стоимость тушения пожаров превышает размер возможного убытка. Поэтому возгорание гасится только в случае угрозы населенным пунктам или объектам инфраструктуры.

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Теги: #Россия#Сибирь#пожары