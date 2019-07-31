В Великобритании женщина вырастила сад на месте заброшенной автостоянки (видео)

Почти 30 лет назад здесь была автостоянка, возле которой засыхали даже сорняки в летнюю жару.

В Великобритании женщина вырастила сад на месте заброшенной автостоянки.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В цветах самых разнообразных цветов и форм утопают тропинки в британском саду. На первый взгляд - ничего особенного, но изюминка этого зеленого оазиса в том, что его ни разу не поливали с 1992 года.

Почти 30 лет назад здесь была автостоянка, возле которой засыхали даже сорняки в летнюю жару.