В Великобритании женщина вырастила сад на месте заброшенной автостоянки (видео)
12:05, 31 июля 2019Экология
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Почти 30 лет назад здесь была автостоянка, возле которой засыхали даже сорняки в летнюю жару.
В Великобритании женщина вырастила сад на месте заброшенной автостоянки.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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В цветах самых разнообразных цветов и форм утопают тропинки в британском саду. На первый взгляд - ничего особенного, но изюминка этого зеленого оазиса в том, что его ни разу не поливали с 1992 года.
Почти 30 лет назад здесь была автостоянка, возле которой засыхали даже сорняки в летнюю жару.
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