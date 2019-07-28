Почти весь юг Украины окажется под водой: журнал смоделировал карту Земли без ледников (фото)

Украина потеряет в абсолютных показателях больше всего территории в Европе.

Журнал National Geographic смоделировал карту мира в случае, если растают все ледники на планете.

Они пишут, конечно, про Лондон и Венецию – но видно, что Украина потеряет в абсолютных показателях больше всего территории в Европе (не считая европейской части России).

Маленькие же североевропейские страны – Нидерланды, Дания, Эстония – могут исчезнуть практически совсем.

Средиземноморские страны как раз пострадают меньше, потому что они более горные сразу от моря.

Атлантический океан исчезнет. Уйдут под воду Флорида, все побережье Мексиканского залива, а также такие города, как Нью-Йорк, Чарльстон, Новый Орлеан и ряд других.

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По предположениям ученых, холмы Сан-Франциско в Калифорнии превратятся в скопление островов.

Бассейн Амазонки на севере и бассейн реки Парагвай на юге станут единственной атлантическим заливом, который уничтожит Буэнос-Айрес, побережье Уругвая и большую территорию Парагвая.

По сравнению с другими континентами Африка потеряет меньше всего суши, однако повышение уровня моря может увеличить температуру воздуха на планете, что сделает жизнь в Африке невозможной. Египет, Александрия и Каир поглотятся водами Средиземного моря.

Китай, Бангладеш и большая часть побережья Индии ждет такая же судьба, как и европейские города.

В результате таяния ледников внутри континента появится новое море, а вот большая часть узкой прибрежной зоны, где проживает много австралийцев, исчезнет под водой.

Сообщается, что ледяной покров Восточной Антарктиды настолько значительный (содержит четыре пятых всего льда на Земле), что может показаться невозможным его плавление. Однако с повышением температуры воздуха на планете интенсивнее происходит испарение, так что в Восточной Антарктиде интенсивно тает лед.