Харьковчане просят восстановить «Зеленый гай»

Автор петиции просит привести в порядок парк «Зеленый гай» в районе ХТЗ: обустроить велодорожки, восстановить сцены, установить аттракционы.

Петицию под названием «Реконструкция парка «Зеленый гай» зарегистрировали на сайте Харьковского горсовета 10 мая.

По состоянию на 19 июля она набрала 5045 подписей. Чтобы обращение рассмотрел городской голова Геннадий Кернес, надо 5000, пишет MediaPort.

Автор петиции Виталий Капшитарь отмечает, что состояние «Зеленого гая» сейчас «приближенный к катастрофическому», хотя раньше парк был «гордостью района».

Читайте такжеВ зоопарк Харькова из Франции прибыли два орангутана (видео)

При этом, добавляет он, Индустриальный район, где находится парк, является одним из самых густозаселенных в Харькове.

«Увеличивается численность населения, район очень быстро застраивается, где отдыхать людям? Многим жителям района и близлежащих населенных пунктов не очень удобно добираться до парка имени Горького! А «Зеленый гай» является достойной альтернативой, с учетом его территории и местоположение: рядом станция метро, транспортная развязка, автостанция, множество положительных сторон», — говорится в петиции.

Автор обращения предлагает огородить парк, выполнить ландшафтные работы, благоустроить водоем и зоны для отдыха. Также — установить новые аттракционы, детские и спортивные площадки, обустроить велодорожки, восстановить большую и малую сцены.

В июле 2018 года во время видеоконференции Геннадий Кернес говорил, что мэрия «не оставит «Зеленый гай» без внимания». Тогда он отметил, что, скорее всего, там будет обустроен не парк с аттракционами, а сквер, где люди смогут комфортно отдыхать.

Осенью того же года во время приема граждан Кернес говорил, что в ближайших планах реконструкции «Зеленого гая» нет.

«Мы восстановили там освещение, следим за безопасностью и, по возможности, чистотой, но строить аттракционы и другие развлечения — это сейчас нецелесообразно», — отметил тогда мэр.