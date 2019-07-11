Экологическая катастрофа: в одном из районов Луцка содержание аммиака в воздухе превысило норму в 22 раза (видео)

Пробы воздуха взяли после того, как жители начали массово жаловаться на головокружение, кашель и тяжелое дыхание.

После многочисленных жалоб местных жителей Волынский лабораторный центр Минздрава Украины провел проверку воздуха в Луцке. По ее результатам в одном из районов города содержание аммиака в воздухе превышает норму в 22 раза, а сероводорода – в 10.

Читайте такжеЭкологическая катастрофа на Виннитчине: что известно о загрязнении реки Рось ядовитыми химикатами (видео)

Как сообщается в сюжете ТСН, пробы воздуха взяли после того, как жители начали массово жаловаться на головокружение, кашель и тяжелое дыхание. Специалисты сделали замеры в пяти местах вблизи полей фильтрации - туда сбрасывает свои отходы предприятие, производящее этиловый спирт.

Данное производство работает в Луцке уже три года. Экологи обвиняют предприятие в загрязнении воздуха. Отмечается, что в районах, где обнаружили превышение вредных веществ, живут тысячи людей.

Городская власть уже обратилась в прокуратуру с требованием провести официальную проверку на заводе, и, при необходимости, закрыть его.

"Шокировали, честно признаюсь. За столько лет работы, шокировали, потому что таких еще у меня не было. Значительное превышение и, безусловно, оно влияет на состояние здоровья населения", – отметила заведующая отделением Волынского лабораторного центра МЗ Украины Оксана Колобкова.

Ранее сообщалось, что жители Луцка и близлежащих деревень страдают от невыносимой вони. Экологи связывают его с предприятием, которое заработало три года назад. Именно тогда городом впервые и распространился неприятный запах. На заводе все опровергают.