"В Памплоне убивают быков": в Испании зоозащитники устроили акцию против корриды (фоторепортаж)

Ее провели за день до начала фестиваля Сан-Фермин в Памплоне.

В Испании борцы за права животных устроили акцию-протест за отмену боев быков.

Они ее провели за день до начала фестиваля Сан-Фермин в Памплоне.

Зоозащитники устроили ряд перформансов: они одели бычьи рога, позировали с надписями "В Памплоне убивают быков", "Остановите бычьи бои ".

Также активисты нарисовали на дороге силуэты умерших животных и легли в них с бутафорскими копьями в спинах, указывая на жестокость развлечения.

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Напомним, фестиваль Сан-Фермин отмечается ежегодно в Памплоне с 6 по 14 июля в честь святого Фермина. Это непрерывное торжество длится 204 часа подряд. Центр красочных многодневных празднеств - "энсиерро" - бег быков по улицам города, который привлекает внимание гостей со всех континентов. Празднование начинается ровно в 12:00 6-го июля (Ayuntamiento). С балкона здания мэрии запускают ракету (chupinazo), возвещающую начало праздника.

Каждое фестивальное утро, в 7.00 (фестиваль по традиции должен начинаться в седьмом часу седьмого дня седьмого месяца) 6 быков весом примерно в 3,5 тонны с острыми как ножи рогами выпускаются из загона около площади Санто-Доминго, откуда они бегут по городу к арене на площади Хэмингуэя (именно он прославил фестиваль Сан-Фермин в своих произведениях).

После того, как все быки достигнут арены, их загонят в коррали, и вечером в половине седьмого эти быки примут участие в корриде, где им предстоит сразиться уже с профессиональными тореро.