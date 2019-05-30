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В таиландском зоопарке публике показали четверых новорожденных сурикатов (фото)

13:38, 30 мая 2019
Экология
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В таиландском зоопарке произошло пополнение. 

Публике показали четверых новорожденных сурикатов. Они вместе с матерью в зоопарке Сонгкхла на юге Таиланда знакомятся  с миром.

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Детеныши держатся вместе, не отходя друг от друга и от своей мамы.

Сурикаты относятся к семейству мангустовых. В дикой природе они обитают в пустынях Южной Африки, где предельно сухо и еды мало.

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Теги: #Таиланд#сурикаты