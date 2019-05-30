В Индии школьники платят пластиком за обучение

В индийском штате Ассам уже три года работает школа, которая вместо денег принимает за обучение пластик для переработки.

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О необычной школе написал Forbes. Школу летом 2016 года открыли Пармита Сарма и Мазин Мухтар.

Им пришла идея открыть образовательное учреждение для бедных семей, которое одновременно решало бы проблему высокой загрязненности деревни пластиком.

Жители собирали его и использовали в холодные месяцы для отапливания помещений, не подозревая о том, что этим наносят вред своему здоровью.