В Индии школьники платят пластиком за обучение
В индийском штате Ассам уже три года работает школа, которая вместо денег принимает за обучение пластик для переработки.
Читайте такжеУченые нашли в Средиземном море новый остров из пластикового мусора
О необычной школе написал Forbes. Школу летом 2016 года открыли Пармита Сарма и Мазин Мухтар.
Им пришла идея открыть образовательное учреждение для бедных семей, которое одновременно решало бы проблему высокой загрязненности деревни пластиком.
Жители собирали его и использовали в холодные месяцы для отапливания помещений, не подозревая о том, что этим наносят вред своему здоровью.
Мазин и Пармита решили, что их школа будет брать с учеников не деньги, а пластик, который затем будет отправляться на переработку. Они придумали курс обучения, который сфокусирован на проблемах окружающей среды, но включают в себя и стандартные математику, английский язык и так далее.
Таким образом, создатели школы хотят повысить в деревне уровень образования, а также улучшить ситуацию с мусором.
С момента открытия школы количество учеников в школе выросло с 20 человек до 110. Пармита и Мазин хотят открыть еще 100 таких школ в ближайшие пять лет.
Как сообщал УНИАН, ранее в ЕС окончательно приняли запрет на одноразовый пластик. Одной из основных целей этого запрета является уменьшение количества пластиковых отходов.