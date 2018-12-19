В ЕС согласовали запрет одноразового пластика

Евросоюз планирует до 2021 года полностью запретить одноразовые пластиковые изделия, как соломинки для напитков и посуду.

В Европейском Союзе запретят пластиковые изделия одноразового использования, такие как посуду, соломинки для напитков.

Согласия относительно этого достигли представители Европарламента и государств-членов ЕС, которые и должны окончательно согласовать и принять это решение. Об этом утром в среду, 19 декабря, сообщил в Брюсселе офис председательствующей в Совете ЕС Австрии, информирует DW.

Окончательное внедрение запрета в странах ЕС ожидается через два года.

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Напомним, что 24 октября Европарламент одобрил предложение, направленное на запрет некоторых одноразовых пластиковых изделий. Согласно документу, некоторые одноразовые пластиковые изделия, которым легко найти замену, будут запрещены уже к 2021 году. Страны-члены ЕС также будут обязаны на 2025 год перерабатывать 90 процентов пластиковых бутылок, а производители напитков должны будут принимать финансовое участие в переработке.