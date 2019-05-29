Во Львовской области летом начнется первый этап рекультивации Грибовичской свалки

Полностью рекультивировать свалку планируют в течение 4-5 лет. Ожидается, что весь полигон в Грибовичах будет выглядеть как большой сквер.

Во Львовской области этим летом начнется первый этап рекультивации Грибовичской свалки.

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Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, он предусматривает выравнивание тела полигона, установку систем дегазации и очистки фильтрата. «Это составляющие первого этапа комплексной рекультивации, который продлится два года», - заявили в горсовете.

В частности, уже скоро начнутся работы по выравниванию склонов свалки, чтобы исключить обвалы и вернуть полигон в пределы землепользования, ведь сейчас часть мусора вышла за установленный периметр.

«Параллельно с выполаживанием склонов состоится установка и запуск оборудования для дегазации полигона. А уже осенью должна заработать новая система очистки фильтров: именно сейчас идет тендер на определение фирмы-победителя», - цитирует пресс-служба слова директора ЛКП «Зелене місто» Вадима Ноздри.

Отмечается, что одновременно с установкой систем для проведения дегазации и очистки фильтров в этом году стартуют работы по стабилизации тела свалки.

«Для этого его выровняют и накроют специальным технологическим защитным экраном толщиной более 60 см. Это толстый слой природных материалов (щебень, песок), и гидроизолирующая защитная мембрана, которые сделают невозможным попадание осадков внутрь и дальнейшее образование фильтрата», - добавили в горсовете.

По информации ведомства, затем специалисты перейдут к следующему этапу работ, который предусматривает биологическую рекультивацию - формирование плодородного слоя.

«Этот процесс продлится еще 2-3 года. За это время на полигоне будут высажены кустарники, небольшие насаждения с неглубокими корневыми системами, чтобы не пробить защитный слой. Ожидается, что весь полигон в Грибовичах будет выглядеть как большой сквер», - подчеркнули в горсовете.

Также в ведомстве напомнили, что рекультивация Грибовичской свалки является частью комплексного плана решения проблемы обращения с твердыми бытовыми отходами во Львове.

«Через два года в городе построят первый в Украине современный мусороперерабатывающий комплекс с европейской технологией механической и биологической переработки отходов, рекультивируют старый полигон и внедрят новую систему обращения с отходами. Она будет предусматривать сортировку сухого и влажного мусора, вторичного сырья и обустройство отдельных площадок для сбора электроники, крупногабаритного и строительного мусора. Уже в этом году откроется станция компостирования органических отходов», - говорится в сообщении.

Для этих целей Львов получил 25 млн евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития, 10 млн евро гранта - безвозвратной финансовой помощи от экологических фондов. Вклад города - 6,75 млн евро.

Справка УНИАН. Львовский полигон твердых бытовых отходов (Грибовичская свалка) - единственное легальное место для скопления мусора из Львова и близлежащих сел. Действовало с 1958 года возле села Большие Грибовичи. Площадь свалки составляет более 38 га. Свалку обслуживает ЛКП «Збыранка».

28 мая 2016 года на полигоне твердых бытовых отходов в селе Большие Грибовичи вспыхнул масштабный пожар. Тушение пожара продолжалось на протяжении двух дней, а 30 мая, когда спасатели практически ликвидировали возгорание, на полигоне произошел оползень мусора. В результате под завалами оказались трое работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, тела которых нашли без признаков жизни уже на следующий день. Среди тех, кто попал под завал мусора, вероятно, был и эколог коммунального предприятия «Збиранка». Его не нашли до сих пор.

В 2017 году, через год после трагедии, Грибовичскую свалку закрыли для эксплуатации.