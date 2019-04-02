За два месяца на Херсонщине выгорело почти 100 гектаров травы и камыша (видео)
11:37, 02 апреля 2019Экология
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Пожары в экосистемах начались здесь в этом году в феврале.
За два месяца на Херсонщине выгорело почти 100 гектаров травы и камыша.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Около двух гектаров лесной подстилки в одном районе и такая же площадь камыша и сухой травы в другом выгорели на Херсонщине.
Пожары в экосистемах начались здесь в этом году в феврале. Спасатели спешат тушить возгорание, чтобы огонь не перекидывался на жилые дома и лес.
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