За два месяца на Херсонщине выгорело почти 100 гектаров травы и камыша (видео)

Пожары в экосистемах начались здесь в этом году в феврале.

За два месяца на Херсонщине выгорело почти 100 гектаров травы и камыша.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Около двух гектаров лесной подстилки в одном районе и такая же площадь камыша и сухой травы в другом выгорели на Херсонщине.

Пожары в экосистемах начались здесь в этом году в феврале. Спасатели спешат тушить возгорание, чтобы огонь не перекидывался на жилые дома и лес.