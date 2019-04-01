Суд признал незаконным разрешение Трампа на добычу нефти в Арктике

Действующая администрация попыталась отменить ряд решений Обамы, нацеленных на сохранение окружающей среды.

Федеральный судья Аляски объявил, что распоряжение президента Дональда Трампа об отмене запрета на добычу нефти и газа в Арктическом и Атлантическом океанах было незаконным. Таким образом, разработка залежей энергоносителей на 51,7 миллиона гектаров федеральных вод вновь оказалась под запретом.

Как пишет Washington Post, решение, которое принял окружной судья Шэрон Глисон, — это уже третье юридическое поражение для политики Трампа по энергетики и окружающей среде за последнюю неделю. Также суд заблокировал решение о передаче территорий заказника National Wildlife Refuge на Аляске для строительства автомобильной дороги.

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Другой окружной судья Льюис Бабкок, назначенный на должность еще президентом Рональдом Рейганом, вынес приговор, что Бюро по управлению землями и Лесным хозяйством США незаконно одобрили добычу газа на западе штата Колорадо. Согласно им, чиновники неадекватно проанализировали влияние на дикую природу и климат, когда составляли планы по добыче.

Администрация Трампа отменила ряд решений Барака Обамы по сохранению окружающей среды.

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Но федеральный суд выступил против этих изменений из-за нарушения юридических и процессуальных требований, вынеся около двух десятков приговоров. Издание признает, что если Белый дом подаст апелляцию в Верховный суд, у него будет юридическое преимущество. Впрочем, все эти процессы в значительной степени замедлят попытки увеличить добычу ископаемого топлива в США.