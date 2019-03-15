Ученые назвали новый род пауков в честь имперских штурмовиков из "Звездных войн"
Биологи обнаружили в Колумбии восемь видов пауков, которые ранее не встречались в этом регионе. при этом только два из них были известны арахнологам, а шесть оказались представителями новых видов.
Читайте такжеВ Мексике на свалке нашли останки мамонта (видео)
Как сообщает N+1, четыре из шести новых видов объединили в новый род Stormtropis, названный так в честь имперских солдат-штурмовиков из вселенной «Звездных войн».
Открытие сделали биолог Карлос Перафан (Carlos Perafan) из Республиканского университета в Уругвае, и его коллеги. Исследование о новых видах опубликовано в журнале ZooKeys.
Отмечается, что четыре новых вида не удалось причислить ни к одному из известных родов, и ученые решили отнести их к новому роду. По словам авторов статьи, к сравнению c штурмовиками их подтолкнул практически одинаковый внешний вид пауков и их способность использовать естественный камуфляж в виде налипающих на них частичек почвы.
Новые виды назвали Stormtropis colima, Stormtropis muisca, Stormtropis paisa и Stormtropis parvum.
Ранее ученые нашли черепаху, вид которой считали вымершим еще столетие назад.