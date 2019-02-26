Во Львове состоялась акция «Сохраним первоцветы!» (фоторепортаж)

Цель акции: напомнить о необходимости сохранения окружающей среды, воспитания личной ответственности за рациональное использование растительных ресурсов.

Департамент градостроительства Львовского городского совета совместно с Львовским городским детским эколого-натуралистическим центром и общественной организацией «Эко Zахист» сегодня, 26 февраля, организовали акцию «Сохраним первоцветы!».

Цель акции: напомнить о необходимости сохранения окружающей среды, воспитания личной ответственности за рациональное использование растительных ресурсов. Об этом пишет Mediastar.

«В сегодняшней акции принимали участие учащиеся детского эколого-натуралистического центра и учащиеся школ города. Около 60 детей, а в целом к акции присоединились около 500 детей. В течение последних двух недель мы проводили такую подготовительную работу, изготавливали искусственные цветы из бумаги, которые напоминают подснежники или крокусы, яркие красивые цветы. Такую акцию проводим перед началом сезона, когда эти цветы активно продаются на рынках, чтобы флешмобом показать и привлечь внимание прохожих, раздавая эти цветы, сделанные детскими руками, напомнить людям, что срывать первоцветы в природе нельзя. Это нарушение законодательства, которое влечет за собой административное наказание. Не следует этого делать», — рассказал Игорь Антахович, директор Львовского детского эколого-натуралистического центра.

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Во время проведения акции перед городской Ратушей состоялся флешмоб. Во время флешмоба воспитанники Львовского городского детского эколого-натуралистического центра в стилизованных костюмах исполняли танец первоцветов. Символический танец — это просьба первоцветов защитить их и спасти от уничтожения.

После исполнения танца воспитанники Львовского эколого-натуралистического центра разошлись по городу, чтобы поздравить жителей и гостей города с приближением весны, раздавая бумажные цветы и листовки с призывами не срывать и не продавать первоцветы. Цветы сделанные собственноручно воспитанниками Львовского эколого-натуралистического центра — это напоминание о том, что в случае несохранения первоцветов со временем мы можем их не увидеть.