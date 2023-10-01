Женщина продемонстрировала впечатляющую планировку своей ванной комнаты – и люди не поверили своим глазам, поскольку туалет многим напомнил трон.

Хотя ванная комната может быть одной из самых посещаемых комнат в доме, зачастую она оказывается одной из наименее интересных. Однако этого нельзя сказать о женщине, туалет которой вызвал настоящий переполох в сети.

Разместив публикацию в TikTok под ником @iskrip, женщина провела для зрителей экскурсию по дому, где на первый взгляд не было ничего. Женщина показала гостиную, которая казалась совершенно обычной, но, пройдя мимо раковины, в поле зрения появилась небольшая лестница. На самом верху лестницы, напротив зеркала, находится унитаз. Она рассказала, что они даже ласково называют его "тронным залом".

Видео стало вирусным, оно собрало более 100 000 просмотров и сотни комментариев. Люди не могли поверить своим глазам и вынуждены были сообщить женщине, насколько они были впечатлены. "Игра в туалеты", — пошутил один из зрителей, сравнив комнату с популярным сериалом "Игра престолов".

"О, это буквально туалет наверху", — сказал другой. "Честно говоря, это самая отвратительная туалетная комната на свете", — добавил третий. Четвертый человек пошутил: ""Братан, буквально трон". Другие указали на потенциальную опасность странной ситуации с туалетом, а также на то, насколько неудобным может быть его использование.

"Представьте, что кто-то падает на эту лестницу и идет в ванную", — сказал один обеспокоенный подписчик. "Представьте, что вы пытаетесь дойти до туалета в нетрезвом состоянии", — отметил другой зритель. "Но вы просто сможете увидеть все это в зеркале", — пошутил кто-то другой. Другой добавил: "Это меня напугает".

"У каждого дома есть одна вещь, которую все считают такой крутой. Это может быть потайной шкаф, маленький кинозал, гаджет", — ответила комментаторам хозяйка необычного туалета.

Актуальные новости про туалет

Гастроэнтеролог объяснил, почему не стоит пользоваться телефоном, сидя в туалете. Безобидное перелистывание ленты может закончиться геморроем и выпадением прямой кишки. Если вы идете в туалет и берете с собой телефон, чтобы скоротать время, знайте, что это может быть опасно для здоровья. Об этом предупреждает доктор Сетхи, который прошел обучение в Гарварде и Стэнфорде.

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