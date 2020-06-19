Газета в новости о болезни жены Зеленского напечатала Веру Брежневу (фото)
09:50, 19 июня 2020Курьёзы
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Турецкие журналисты перепутали снимки и опубликовали кадр из фильма с участием Зеленского и Брежневой.
В Турции вместо Елены Зеленской напечатали Брежневу / фото Facebook, Марина Воронцова
В Турции одна из газет оконфузилась с фотографией Зеленского, его жены и детей.
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Издание Hürriyet в новости о болезни Елены Зеленской использовало фото Веры Брежневой.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила Марина Воронцова, опубликовав снимок газеты.
Отметим, что в газете использовали кадр из фильма "Восемь лучших свиданий", где совместно снимались Владимир Зеленский и Вера Брежнева.
Как сообщал УНИАН, ранее в Закарпатской области родители назвали новорожденного ребенка Зеленский.
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