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Газета в новости о болезни жены Зеленского напечатала Веру Брежневу (фото)

09:50, 19 июня 2020
Курьёзы
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В Турции вместо Елены Зеленской напечатали Брежневу / фото Facebook, Марина Воронцова

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Издание Hürriyet в новости о болезни Елены Зеленской использовало фото Веры Брежневой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Марина Воронцова, опубликовав снимок газеты.

Отметим, что в газете использовали кадр из фильма "Восемь лучших свиданий", где совместно снимались Владимир Зеленский и Вера Брежнева. 

Как сообщал УНИАН, ранее в Закарпатской области родители назвали новорожденного ребенка Зеленский.

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