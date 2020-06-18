На Закарпатье ребенка назвали Зеленский
В Закарпатской области родители назвали новорожденного ребенка Зеленский.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции.
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В частности, среди рдекоупотребляемых имен, которыми родители называли своих детей на Закарпатье, значатся: Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастьян, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленский - среди мальчиков; Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория - среди девочек.
Как отмечается, самыми распространенными именами, которыми называли ужгородцы мальчиков, были: Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав.
Самые распространенные женские имена: Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь.
Как сообщал УНИАН, ранее ребенка, который родился в разгар пандемии коронавируса, назвали Санитайзер.
Также в декабре 2009 на Закарпатье родители назвали новорожденного сына Януковичем. Ребенка так назвала мама, чтобы на тот момент кандидат в президенты Виктор Янукович выиграл выборы.
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