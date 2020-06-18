На Закарпатье ребенка назвали Зеленский

Среди других необычных имен, которыми назвали новорожденных - Самеуль, Себастьян, Жан, Вогнедар и Элиф.

В Закарпатской области родители назвали новорожденного ребенка Зеленский.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции.

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В частности, среди рдекоупотребляемых имен, которыми родители называли своих детей на Закарпатье, значатся: Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастьян, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленский - среди мальчиков; Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория - среди девочек.

Как отмечается, самыми распространенными именами, которыми называли ужгородцы мальчиков, были: Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав.

Самые распространенные женские имена: Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь.

Как сообщал УНИАН, ранее ребенка, который родился в разгар пандемии коронавируса, назвали Санитайзер.

Также в декабре 2009 на Закарпатье родители назвали новорожденного сына Януковичем. Ребенка так назвала мама, чтобы на тот момент кандидат в президенты Виктор Янукович выиграл выборы.

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