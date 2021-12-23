Пользователи отметили, что теперь жена президента Елена Зеленская также является военнообязанной.

В Украине вступил в силу приказ Министерства обороны о том, что женщинам-представительницам многих распространенных профессий придется стать на учет военнообязанных.

Пользователи социальных сетей на это бурно отреагировали массой сообщений и разразились кучей мемов. Наиболее активными были именно женщины.

Некоторые из пользователей отметили, что теперь жена президента Елена Зеленская также является военнообязанной.

"Ну и по поводу приказа Генштаба. Философы стране не нужны, несмотря на овер моих 15 лет в пиаре и журналистике, смотрят только на диплом. Первая леди должна встать на учет. Жена Арахамии должна встать на учет", - написала Татьяна Даценко.

"Докладываю: приказ Минобороны #313 восприняла радушно и возвышенно! Работающая женщина, что временно пребывает в декретном отпуске, всегда готова стать на военный учет, пройти соответствующие обучение, сборы (желательно на Десне, а не Шрилане), а также выспаться в палатке и попить горячего, а не сто часов назад остывшего, чаю", - отчиталась Дзвина Погребенник.

Не обошли вниманием и феминисток, которые борются за равные права мужчин и женщин.

"Феминистки борются за равные права, а нам теперь в военкоматы идти. Шучу и преувеличиваю, если что. Всех и так снимут в армию", - пошутила ведущая Дарья Бурая.

Также пользователи высказались относительно сомнительности подобного указа Минобороны.

При этом некоторые заявили о готовности идти на фронт. Традиционно начали появляться и мемы.

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны расширило перечень специальностей и профессий, которые предусматривают, что женщины должны стать на воинский учет военнообязанных. Документ вступил в силу 17 декабря. Женщины должны будут встать на учет, если их профессия входит в расширенный перечень и они пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).