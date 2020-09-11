Глава Tesla отметил, что имя его сына звучит как пароль.

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск забыл имя своего четырехмесячного сына X Æ A-12 во время интервью.

Маска спросили о сыне во время посещения предприятия Giga Berlin для Tesla, которое сейчас строится в Германии, пишет UNILAD.

Один из журналистов спросил: «Как дела у X Æ A-12?». Тогда Маск попросил повторить вопрос, после чего рассмеялся и ответил: «О, вы имеете в виду моего ребенка».

Глава Tesla отметил, что имя его сына звучит «как пароль», а затем добавил, что у мальчика все отлично.

X Æ A-12: что значит и как читается имя сына Илона Маска

Сына Илона Маска и певицы Граймс, который родился в начале мая, действительно зовут X Æ A-12, и это не просто случайный набор букв. У каждой буквы есть свое значение. Вот как расшифровывается имя их сына:

X — неизвестная переменная

Æ — по словам Граймс, так на эльфийском пишется AI, то есть «artificial intelligence» (искусственный интеллект). Певица утверждает, что Æ по-эльфийски может значить еще и «любовь».

A-12 — в честь американского самолета-разведчика Lockheed A-12, предшественника Lockheed SR-71 Blackbird (любимого самолета Граймс и Маска). A-12 также называют «Архангелом».

Граймс дала два дополнительных пояснения: «A» в X Æ A-12 можно рассматривать еще и как отсылку к ее любимой песне «Archangel». А «X» — к символу 2020 года по китайскому гороскопу, белой металлической крысе.

Имя X Æ A-12 читается так же, как пишется, то есть «Экс Эш Эй-Твелв». По словам Маска, идея по большей части принадлежит Граймс. Но отсылку к A-12, любимому самолету-разведчику Маска, придумал именно он.

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Автор: Олег Давыгора