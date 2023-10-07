Рассказываем, какие самые дорогие купюры СССР и сколько можно выручить за разные экземпляры.

У многих украинцев, живших во времена Советского Союза, остались где-нибудь на антресолях пачки советских купюр или одинокие банкноты. Пока они лежат "мертвым грузом" у вас, вы теряете деньги. УНИАН выяснил, можно ли продать ценные купюры СССР и какие банкноты считаются таковыми.

Сколько стоят бумажные купюры СССР - общая статистика

Цены на купюры СССР сильно зависят от года выпуска и состояния. Правило "Чем старше купюра - тем она дороже" не всегда актуально, поэтому для того чтобы самостоятельно оценить стоимость, отберите наиболее редкие банкноты в хорошем состоянии.

Вы вполне можете продать бумажные купюры СССР - стоимость их определяется качеством. Существует градация из 10 степеней сохранности, но к коллекционным относят лишь четыре:

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UNC – исключительное (искл.): бона в идеальном состоянии (не имела хождения);

– исключительное (искл.): бона в идеальном состоянии (не имела хождения); AU или aUNC – очень хорошее (оч. хор.): бона без потёртостей и существенных сгибов (практически не имела хождения);

– очень хорошее (оч. хор.): бона без потёртостей и существенных сгибов (практически не имела хождения); XF или EF – хорошее (хор.): бона без потёртостей и утрат, с небольшим количеством сгибов (после короткого периода обращения);

– хорошее (хор.): бона без потёртостей и утрат, с небольшим количеством сгибов (после короткого периода обращения); VF – удовлетворительное (удовл.): бона, многократно согнутая, сильно потёртая, но без особых утрат (после длительного периода обращения).

Некоторые банкноты возможно продать, только если они в состоянии UNC (как купюры позднего СССР), другие будут ценными даже при уровне VF. Информацию о каждой банкноте и ее степени ценности можно найти в соответствующих каталогах.

В каком случае не получится продать купюры СССР

Сразу важно понимать, что цены на купюры СССР с надрывами или утратами равны нулю. Рваные банкноты коллекционеров не интересуют, только если это не исключительно редкая купюра - например, екатерининская ассигнация 1769 года.

Также учитывайте, что если вы нашли купюры СССР - цена их зависит от года. К примеру, деньги, выпускавшиеся в период с 1961 по 1992 год и бывшие в регулярной эксплуатации, тоже никому не нужны. Существует такое понятие как "шахтные деньги" - это те купюры, которые были изъяты из обращения и захоронены в шахтах.

Конечно, нашлись предприимчивые граждане, доставшие банкноты из такого заточения и продающие их на рынке антиквариата, но из-за плачевного состояния и едкого запаха подобные экземпляры вряд ли привлекут внимание и будут стоить больших денег.

Ценные купюры СССР и их стоимость (1922 и 1924 год)

Одними из наиболее ценных банкнот считаются те, что были выпущены почти сразу после революции, то есть, очень старые купюры СССР - цена на них, однако, тоже зависит от степени сохранности и подлинности денег.

Одним из самых главных показателей коллекционеры называют водяной знак, как, например, на банковских билетах 1922 года. Это редкие купюры СССР, названные червонцами. Они, в отличие от советских денег, представляли собой крепкую и устойчивую валюту, обеспеченную золотом. Картинка была напечатана только с одной стороны купюры, а подлинность гарантирован водяной знак. Самая редкая банкнота 1922 года - 25 червонцев.

Если вы хотите продать бумажные купюры СССР - цена в таком случае может быть еще выше в случае обнаружения банкноты 1924 года. Наиболее ценные экземпляры - 3 и 5 рублей. Коллекционер может приобрести такую купюру, заплатив за нее десятки тысяч гривен, но важно быть внимательным и проверять водяной знак - нередки случаи подделок.

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