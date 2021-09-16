На сайте электронных обращений города Запорожье появилась петиция с просьбой переименовать площадь Маяковского в площадь известного порноактера Билли Херрингтона.
"Мотивация очень проста. В нашем городе уже есть сквер имени Маяковского и аллея имени Маяковского, а также рядом находится кинотеатр, также имени Маяковского. Переименование одного из объектов города в честь известного американского актера не изменит общей картины, но гарантированно станет мощным туристическим магнитом для многих людей", - говорится в петиции.
Автор петиции отметил, что Билли Херрингтон якобы имеет широкую фанатскую базу как на территории бывшего СНГ и Украины, так и вне ее.
"Именно поэтому я прошу поддержать эту петицию - сделаем Запорожье туристическим вместе!" - отмечает автор петиции.
Всего за 3 дня петиция собрала 535 подписей. А петиции, набравшие 750 и более подписей граждан в течение не более 60 дней со дня опубликования, направляются на рассмотрение Запорожскому городскому совету.
Читайте такжеАвстралийский коп ушел в "помощники" к порноактрисе Playboy и прославился (фото)
Билли Херрингтон - что известно об актере
Херрингтон был актером гей-фильмов, получив множество наград от соответствующих организаций и известность в качестве одной из основных "звёзд" этого направления в конце 1990-х годов.
Осенью 2002 года Херрингтон стал отцом. В первой половине 2000-х годов он работал стриптизёром в гей-клубах США, но в 2008 году объявил о завершении карьеры и уходе на работу в строительную компанию, принадлежащую его родственникам.
В 2016 году Билли в своём Twitter-аккаунте ответил фанату по поводу своей ориентации, что он гетеросексуал.
Погиб в ДТП 2 марта 2018 года.