Билли Херрингтон был актером гей-фильмов, получив множество наград и известность в качестве одной из основных "звёзд" этого направления в конце 1990-х годов.

На сайте электронных обращений города Запорожье появилась петиция с просьбой переименовать площадь Маяковского в площадь известного порноактера Билли Херрингтона.

"Мотивация очень проста. В нашем городе уже есть сквер имени Маяковского и аллея имени Маяковского, а также рядом находится кинотеатр, также имени Маяковского. Переименование одного из объектов города в честь известного американского актера не изменит общей картины, но гарантированно станет мощным туристическим магнитом для многих людей", - говорится в петиции.

Автор петиции отметил, что Билли Херрингтон якобы имеет широкую фанатскую базу как на территории бывшего СНГ и Украины, так и вне ее.

"Именно поэтому я прошу поддержать эту петицию - сделаем Запорожье туристическим вместе!" - отмечает автор петиции.

Всего за 3 дня петиция собрала 535 подписей. А петиции, набравшие 750 и более подписей граждан в течение не более 60 дней со дня опубликования, направляются на рассмотрение Запорожскому городскому совету.

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Билли Херрингтон - что известно об актере

Херрингтон был актером гей-фильмов, получив множество наград от соответствующих организаций и известность в качестве одной из основных "звёзд" этого направления в конце 1990-х годов.

Осенью 2002 года Херрингтон стал отцом. В первой половине 2000-х годов он работал стриптизёром в гей-клубах США, но в 2008 году объявил о завершении карьеры и уходе на работу в строительную компанию, принадлежащую его родственникам.

В 2016 году Билли в своём Twitter-аккаунте ответил фанату по поводу своей ориентации, что он гетеросексуал.

Погиб в ДТП 2 марта 2018 года.

Автор: Виолетта Орлова