Они гнались за Снорлаксом.

В Лос-Анджелесе уволили двоих полицейских, которые проигнорировали сообщение об ограблении ради поимки персонажа из игры Pokémon Go.

Об этом пишет The Guardian.

Инцидент произошел в апреле 2017 года, но подробности стали известны только на прошлой неделе, когда экс-полицейским отказали в апелляции.

Согласно судебным документам, Луи Лозано и Эрика Митчелла уволили за то, что они проигнорировали звонок об ограблении в торговом центре, чтобы попытаться поймать покемонов Снорлакса и Тогетика.

Читайте такжеВ Британии энергокомпания посоветовала людям "прижаться к коту", чтобы не замерзнуть зимойЧерез несколько минут после того, как офицеров попросили отреагировать на вызов, "офицер Митчелл предупредил Лозано, что Снорлакс "только что появился" на одной из улиц.

По данным суда, они отправились на вызов только после поимки двоих покемонов.

В суде офицеры отрицали, что играли в Pokémon Go на работе. По их словам, на запись попало обсуждение игры, а не "ловля" покемонов.

Ранее сообщалось, что в Одесской области начальник управления стратегических расследований попался на пьяном вождении.

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