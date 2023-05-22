Врач решил воспользоваться помощью уборщицы, хотя на дежурстве были медсестры.

В Германии произошел скандал в престижной клинике – при проведении операции хирургу ассистировала уборщица. Об этом пишет Bild.

Инцидент произошел в университетской больнице Майнца еще в 2020 году, но скандал разразился только сейчас. Речь идет об очень престижном медицинском учреждении, которое объединяет более 60 клиник, институтов и отделений и около 8 тысяч сотрудников, включая тысячу врачей.

Хирург в одиночку проводил ампутацию пальца на ноге пациента. Операция проводилась под местным наркозом, поэтому пациент оставался в сознании. В разгар операции он начал дергать ногой на нервной почве. Тогда врач позвал уборщицу и попросил её подержать ногу пациента, а также подавать тампоны для обработки ран.

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Отмечается, что женщина не прошла ни технический, ни гигиенический инструктаж и потому не имела никакого законного основания участвовать в операции. Более того, в тот момент в клинике были медсестры, одну из которых врач и должен был позвать на подмогу.

Руководство больницы назвало инцидент "личным проступком и ошибкой врача". Хирурга уволили.

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