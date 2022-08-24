Выборы в парламент Папуа - Новой Гвинее прошли со 2 по 22 июля

В Папуа - Новой Гвинеи создали два новых ведомства. В стране сформировали новый кабинет министров и создали министерство кофе и пальмового масла.

Об этом сообщает радиостанция New Zealand National.

Так, в состав нового правительства страны после выборов вошли 32 министра, из них главы министерств пальмового масла и кофе. Их возглавили Франсис Манеке и Джо Кули соответственно.

Дело в том, что в стране кофе и пальмовое масло являются одними из главных продуктов для экспорта, поэтому для развития и расширения их производства создали отдельные структуры.

Стоит отметить, что выборы в парламент Папуа - Новой Гвинее прошли со 2 по 22 июля. Они ознаменовались межплеменными конфликтами, в которых 49 человек погибли, а еще более 20 получили травмы.

Как ранее сообщал УНИАН, у побережья Папуа-Новой Гвинеи обнаружили двух граждан Соломоновых островов Ливае Нанджикана и Джуниор Колони, которые провели 29 дней в открытом море.

Мужчины отправились на катере с острова Моно до города Норо утром 3 сентября. Длина пути должна была составить всего 200 километров. Но спустя несколько часов море начало штормить, и у моряков сломался навигатор.

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