Почти месяц они питались заготовленными апельсинами и кокосами, которые удавалось выловить в море.

У побережья Папуа-Новой Гвинеи обнаружили двух граждан Соломоновых островов Ливае Нанджикана и Джуниор Колони, которые провели 29 дней в открытом море.

Об этом сообщает Solomon Islands Broadcasting Corporation.

Мужчины отправились на катере с острова Моно до города Норо утром 3 сентября. Длина пути должна была составить всего 200 километров. Но спустя несколько часов море начало штормить, и у моряков сломался навигатор.

"Когда наступила плохая погода, было, конечно, плохо, но намного хуже и страшнее стало, когда умер GPS. Мы не могли видеть, куда идем, и поэтому просто решили заглушить двигатель и подождать, чтобы сэкономить топливо, – рассказал Ливае Нанджикана. – Мы не знали, где находимся, но не ожидали очутиться в другой стране".

Читайте такжеБританец обустроил себе "карантинный" офис на краю пропасти (видео)Почти месяц они выживали на заготовленных апельсинах и кокосах, которые удавалось выловить в море, куском холста собирали дождевую воду и пили.

В итоге моряки выплыли к берегу острова Новая Британия в 400 километрах от своего города, там их спас местный рыбак.

Сейчас они под медицинским наблюдением, так как сильно ослабли. Живут у местных жителей и ждут возвращения домой.

Ранее сообщалось, как жительница Новой Зеландии Кушила Стейн, дрейфовавшая двое суток в Эгейском море, выжила благодаря небольшому запасу леденцов.

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Автор: Катерина Шварц