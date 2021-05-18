Парню оказали медицинскую помощь.

В одном из караоке-ресторанов киевской сети MisterCat клиент травмировал половой орган.

Это в комментарии Страна подтвердил владелец сети Игорь Тищенко.

Читайте такжеИндиец 11 дней провел в "самоизоляции" на дереве (фото)По его словам, молодые люди решили уединиться в туалете кофейни. Во время процесса девушка сильно укусила своего партнера за половой член.

Парню оказали медицинскую помощь.

"Я об этом узнал вчера, когда мне сбросили ссылку на новость. Там не все так страшно, как написали. Обычный случай, который, пожалуй, иногда бывает у каждого хоть раз в жизни. Ничего смертельного, больше раскрутили", – утверждает Тищенко.

Предприниматель отметил, что с девушкой тоже все хорошо.

"Надеюсь, они и дальше будут дружить и встречаться. Обычная весенняя история", - сказал он.

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Автор: Яна Ставская