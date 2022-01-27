Арт-объект разместился в Приморском парке.

В Черноморске (Одесская область), где прошел продолжительный снегопад, появилась снежная скульптура внушительных размеров.

Соответствующими фото поделились в Instagram-сообществе "Черноморск".

"В Черноморске открыли новый арт-объект", - подписали авторы.

В комментариях пользователи рассказали, что необычный снеговик появился в Приморском парке - неподалеку от местного туалета.

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Многие пользователи то и дело искали удачное сравнение.

"Символ рода", "Световой меч", "Снежные часы", - писали комментаторы.

Были и те, кто требовал появления скульптуры, посвященной женскому началу, "для полноты картины".

Но нашлись и такие, кого изваяние не насмешило и даже возмутило. Неуместным посчитали как появление такого объекта в парке, где ходят дети, так и публикацию его фото в сообществе.

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