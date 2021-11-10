Снимми животного опубликовали в сети.

В Чернобыльском заповеднике засняли смешного дикого кабана, который с удовольствием принимал "грязевые ванны" в луже.

Фото животного опубликовали на Facebook- странице заповедника.

Там напомнили, о лосенке, который отдыхал в мягкой грязи лесной лужи накануне.

"Ему явно было там очень комфортно. А кто же постарался создать такую приятную ванну для себя и, как оказалось, для других животных заповедной территории? Дикий кабан. Своим крепким пятаком он разрывал подстилку и улегся на импровизированное ложе отдыхать. После первого же дождя такие кабаньи ямы наполняются водой. Вот и грязь – не только для диких свиней, но и копытных", – отмечается в подписи к фото.

Напомним, как ранее в канадском Саскатуне лось ворвался в класс во время уроков, разбив окно, и отказывался уходить.

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Автор: Катерина Шварц