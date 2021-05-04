Задержанного передали полиции / скриншот
В центре Киева минувшей ночью поймали мужчину, который по неизвестным причинам проник в кафе.
Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.
"Ночью в кафе на Львовской площади проник этот неадекват. Неизвестно, что именно он хотел сделать, но на пути его поступка стало переутомление и он уснул", - говорится в сообщении.
Как отмечается, мужчину задержали и передали правоохранителям.
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