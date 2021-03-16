Парень бросил дочь британских миллионеров из-за слишком дорогих подарков, которые было принято дарить друг другу на праздники в ее семье.
Об этом пишет The Sun.
21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу - дочь первой в стране гей-пары, которой удалось получить официальный статус отцов. Она привыкла привыкла вести роскошный образ жизни.
Девушка рассказала, что ее отношения с парнем продлились девять месяцев, а причиной их разрыва стало ее богатство.
"Мы познакомились в Tinder, но расстались из-за трат, к которым привыкла моя семья. Он заявил, что не может позволить себе покупать нам дорогие подарки на Рождество", - заявила она.
Девушка также утверждает, что никогда не ожидала от своего бывшего парня дорогих подарков, но он принял решение расстаться с ней из-за неуверенности в себе.
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