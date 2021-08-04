Пользователям соцсетей этот инцидент напомнил сцену из комедии "Типа крутые легавые".

В Англии полицейские задержали разъяренного лебедя, который заблокировал дорогу.

Об этом пишет BBC.

В полиции Кембриджшира сообщили, что получили много сообщений по инциденту. Люди сообщали о "наглом парне, разгуливающем" на дороге A428.

Правоохранители прибыли на место и забрали птицу. Её отвезли в "место заключения", то есть выпустили в ближайшем водоеме.

Читайте такжеКоролева Елизавета II потроллила не узнавших ее туристовПользователям социальных сетей этот инцидент напомнил сцену из комедии "Типа крутые легавые" (2007 год).

"Первая ассоциация, что пришла мне на ум, - это лебедь из "Типа крутые легавые", - написал один из пользователей Facebook.

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Автор: Людмила Жерновская