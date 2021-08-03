Птицу случайно нашли в пруду люди, приехавшие на рыбалку.

В Одесском зоопарке пытаются спасти лебедя, который отравился.

Как сообщил журналистам директор зоологического парка Игорь Беляков, на днях местные жители привезли в учреждение умирающего лебедя.

Птицу люди нашли на одном из водоемов в Одесской области, когда проезжали мимо.

По словам Белякова, установлено, что лебедь отравился едой или водой, в которую, возможно, попали какие-то вредные вещества. В настоящее время птица – в тяжелом состоянии, ее лапы парализованы, у нее – диарея и другие признаки отравления. Ветеринары пока воздерживаются от прогнозов.

Как сообщила Евгения Корчинская, обнаружившая лебедя, это случилось в выходные. Семья выехала к пруду на рыбалку, где случайно обнаружила погибающее животное.

"Увидели – лежит лебедь в воде. Умирает...", - рассказала одесситка. Она также обнародовала соответствующее видео и фото лебедя.

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Автор: Лариса Козовая