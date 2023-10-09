Найдите скрытый ботинок без пары за 9 секунд / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, изображение fresherslive.com

Оптическая иллюзия - отличный способ проверить свою наблюдательность. Попробуйте это задание на поиск элемента без пары от fresherslive.com. 

В этом задании ваша миссия состоит в том, чтобы внимательно изучить оптическую иллюзию и найти скрытый ботинок без пары среди множества пар обуви на изображении. Эту задачу может выполнить только чрезвычайно умный человек.

Игра станет еще более увлекательной и интересной, если ограничить себе время на его выполнение. Возьмите таймер и установите его на девять секунд. Найдите ботинок без пары за это заданное время.

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Найдите скрытый ботинок без пара за 9 секунд / изображение fresherslive.com

Если вам не удалось найти скрытый ботинок, то не расстраивайтесь. Попробуйте взглянуть на эту оптическую иллюзию с более широкой точки зрения и сосредоточиться на ботинках на изображении. Они все разные, дизайн каждого ботинка отличает его от других.  Все, что вам нужно сделать, это подобрать пары и найти тот, у которого нет пары. Если даже с подсказкой вы не смогли найти тот самый ботинок, ниже вы найдете ответ на эту задачу. 

Ботинок, который вы искали, спрятался на самом заметном месте. 

Найдите скрытый ботинок без пара за 9 секунд / изображение fresherslive.com

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