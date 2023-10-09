Попробуйте найти правильный ответ.

В сети получила бешеную популярность новая головоломка для проверки уровня IQ. Ее опубликовал портал Jagranjosh.

На изображении ниже вы можете увидеть девушку, совершающую пробежку в парке. Она слушает музыку в наушниках и щурится от удовольствия. Если вы невероятно внимательный и наблюдательный человек, то сможете определить, что не так на этой картинке, всего за 10 секунд.

Установите таймер, а затем попробуйте разгадать "неправильность" этого рисунка.

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Для решения таких задачек важно иметь не только острое зрение, но и уметь логически мыслить. Они помогают тренировать мозг и развивать внимательность к детелям.

Ниже вы найдете правильный ответ, чтобы увидеть, удалось ли вам найти ошибку на этом изображении.

Ответ на головоломку:

Лишней на этой картинке является тень девушки, поскольку другие предметы их не имеют.

Другие интересные головоломки:

Попробуйте всего за девять секунд определить, кто из трех мужчин является настоящим отцом маленького ребенка на картинке.

Также предлагаем найти на ярком изображении цветочного поля маленького краба, который искусно спрятался среди маков.

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