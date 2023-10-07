На изображении есть одна аномалия, и ваша цель - найти ее.

Головоломки от художника, известного как Дудольф, почти гарантированно покоряют интернет. В сети стало вирусным очередное его изображение. Эта визуальная головоломка способна проверить вашу наблюдательность.

На первый взгляд изображение выглядит как просто рисунок поля с цветами. Однако не все так, как кажется. Одни маки зацвели, а другие нет, но тут есть и другая аномалия. Если присмотреться, то среди маков можно заметить самозванца - краба. Попробуйте отыскать его на рисунке.

Если вы не можете найти маленькое морское существо, обратите внимание на правую сторону изображения. Если все равно не удалось отыскать краба – ниже вы найдете разгадку для этой оптической иллюзии.

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Красный краб выделяется среди десятков похожих по цвету цветов, хоть он и едва заметный. Все это время он прятался здесь:

Другие головоломки от Дудольфа

На ярком рисунке от этого известного графика предлагается найти тыкву, спрятанную среди индюков. Внимательно посмотрите на картинку и оцените, как быстро вы сможете отыскать тыкву на этом изображении.

На другой оптической иллюзии Дудольфа предлагается найти желудь среди листьев. Только 1% людей могут сделать это за 11 секунд.

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