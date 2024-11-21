В деревне можно насладиться живописными видами, традиционной критской музыкой или пешими прогулками.

Греческую деревню Анойя, которая расположена на краю горы, во Всемирной туристской организации назвали одной из лучших в мире. Ее описывают как выдающееся направление для любителей сельского туризма, пишет The Mirror.

Живописная деревня Анойя находится на острове Крит в Греции на склонах горы Псилоритис. Там есть центральная площадь, которую летом используют для музыкальных и театральных представлений. Помимо этого туристы могут найти большое количество вилл, переулков и скрытых кафе.

Во Всемирной туристской организации отметили, что Анойя славится своей традиционной критской музыкой. Многие местные жители также занимаются традиционным ткачеством.

Видео дня

Кроме того, окружающая деревню природа предлагает множество возможностей для изучения, среди которых пешие прогулки, спелеология и наслаждение панорамными видами острова. Также там можно найти пещеру Идеон, которая согласно греческой мифологии, является местом, где бог Зевс был воспитан нимфами Адрастеей и Идой.

Любителям понаблюдать за небесными объектами понравится обсерватория Скинакас. Другим популярным туристическим объектом является плато Нида, откуда открываются захватывающие дух виды на весь регион, подчеркнули в издании.

Последние новости туризма

Ранее УНИАН писал про самую холодную страну Африки. В ней можно увидеть снег не только на вершинах самых высоких гор.

Кроме того, эксперты назвали пять неожиданных стран мира для идеального катания на лыжах. Выяснилось, что не только Альпы могут порадовать любителей активного зимнего отдыха отличными снежными трассами.

Вас также могут заинтересовать новости: