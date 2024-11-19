Не только Альпы могут порадовать любителей активного зимнего отдыха отличными снежными трассами.

Традиционно лучшими странами мира для катания на лыжах считаются Швейцария, Австрия, Италия и Франция. Однако оказывается, что и за их приделами хватает замечательных мест для любителей активного отдыха, причем в странах, где вы совершенно этого не ожидали.

Издание The Independent назвало пять неожиданных мест на планете, где можно отлично покататься на лыжах или сноуборде, если вы устали от привычных горнолыжных курортов.

1. Южная Корея. Разнообразный горный рельеф этой страны Азии привлекает лучших лыжников мира, а крупнейший и старейший курорт страны, Енпхен в Канвондо, включает особенно сложную трассу для покорения. Идеальное время для катания на лыжах в Корее – с конца ноября по конец февраля (или начало марта), когда часто бывает густой снегопад и низкие температуры. При этом après-ski в Корее гораздо более сдержанный по сравнению с тем, к чему вы, возможно, привыкли в Альпах, – представьте себе шоты соджу (корейское рисовое вино) и корейское барбекю, а не брызги шампанского и сырное фондю.

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2. Индия. В этой теплой стране находятся одни из самых высоких гор в мире, но многие люди не знают о ее горнолыжных курортах, расположеных в Гималаях. Каждую зиму нетронутые горы покрываются самым впечатляющим в Индии снегопадом, а свежие штормы периодически приносят новый снег в течение всего сезона. На курорте Гульмарге, в районе города Джамму, можно полюбоваться сказочными соснами с белыми верхушками с одного из самых высоких подъемников в мире. Горнолыжный сезон в Индии длится с января по март.

3. Испания. Многие туристы не догадываются, что зимой в этой традиционно пляжной стране Европы можно понежиться на солнце на выразительных заснеженных склонах. Среди самых популярных курортов страны – Сьерра-Невада в Гранаде, а на противоположном конце страны – Бакейра-Берет в Ллейде. Горнолыжный сезон на большинстве испанских курортов длится с ноября по апрель, а январь и февраль, как правило, являются самым загруженным периодом, когда обычно выпадает лучший снег.

4. Аргентина. Супердоступные цены, роскошная кухня, курорты мирового класса и великолепные пейзажи – вот чего можно ожидать от горнолыжного отдыха в Аргентине. Серро-Катедраль в городе Барилоче – крупнейший горнолыжный курорт в Южной Америке, а Лас-Леньяс в Мендосе считается лучшим в Андах для тех, кто осмеливается заняться внетрассовым катанием на лыжах, и единственным курортом в регионе, где разрешено кататься на лыжах ночью. Здесь действительно найдется занятие для каждого, однако также стоит учесть, что в Аргентине относительно короткий снежный сезон (с июня по сентябрь). К слову, это также отличное место для тех фанатов горнолыжного отдыха, которе не хотят ждать европейской зимы.

5. Австралия. Разумеется, эта страна в первую очередь славится своими безупречными песчаными пляжами и испепеляющими температурами, но на самом деле там также есть несколько отличных мест для катания на лыжах, разбросанных по всему континенту. Можно промчаться по самой длинной в Австралии лыжной трассе на курорте Тредбо, любуясь Снежными горами, или насладиться пинтой пива в классическом загородном пабе на гигантском горнолыжном курорте Перишер в национальном парке Косцюшко. Австралийские снежные поля идеально подходят для опытных лыжников, ищущих свежий снег на фоне красивых кустарников.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, чем можно заняться в горах зимой, если нет снега.

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