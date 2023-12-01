Настроение трудоголиков в целом хуже, чем у других, даже когда они занимаются работой своей мечты.

Многочисленные исследования утверждают, что трудоголики - люди, которые страдают от зависимости от своей работы - обычно испытывают негативные эмоции, такие как враждебность, беспокойство и вина, когда они не выполняют столько работы, сколько хотели бы. В то же время новое исследование показывает, что трудоголики не получают удовольствия от своей работы.

Как пишет StudyFinds, команда из Болонского университета провела психологический тест на 139 штатных работниках. Затем они проанализировали настроение этих сотрудников в течение дня с помощью приложения на их телефонах. Результаты исследования, опубликованные в Journal of Occupational Health Psychology, показали, что настроение трудоголиков в целом хуже, чем у других, даже когда они занимаются работой своей мечты.

"Следовательно, неверно, что люди, зависимые от работы, получают больше удовольствия от своей работы; напротив, результаты подтверждают, что, как и в случае с другими формами поведенческой зависимости и зависимости от психоактивных веществ, первоначальная эйфория сменяется негативным эмоциональным состоянием, которое пронизывает человека даже во время работы", - отмечается в исследовании

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Кроме того, оказалось, что у трудоголиков негативное настроение в течение дня было гораздо более устойчивым, независимо от внешних факторов. Это может указывать на повышенный ежедневный уровень стресса и может быть причиной более высокого риска выгорания и сердечно-сосудистых заболеваний.

"Это может быть следствием неспособности трудоголика оценить необходимые усилия, которые стоит вкладывать в работу, что приводит к значительному уменьшению периода отключения от работы и восстановления", - предполагают исследователи.

Результаты также показывают, что женщины более уязвимы для трудоголизма, чем мужчины, что может быть результатом гендерных ожиданий, которые все еще глубоко укоренились в нашей культуре.

Авторы исследования считают, что трудоголизм опасен и в некоторых случаях может даже привести к смерти. Кроме того, учитывая, что трудоголики часто занимают ответственные должности, их негативное настроение может легко повлиять на их коллег. Поэтому организации должны серьезно оценить этот риск, чтобы препятствовать поведению, способствующему трудоголизму, подчеркивают ученые.

Чтобы определить, являетесь ли вы трудоголиком, можете пройти этот тест, точность которого поразила многих. Он покажет, работаете ли вы слишком много или слишком мало.

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