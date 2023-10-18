Внимательно посмотрите на изображение.

В сети появилась новая головоломка, разгадать которую способны только люди с большим IQ.

На опубликованной Jagranjosh.com картинке офиса необходимо найти три спрятанные ошибки. И сделать это нужно всего за 11 секунд.

На изображении вы можете видеть кабинку внутри офиса с тремя людьми, двое из которых работают за компьютерами.

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На этой картинке спрятаны три ошибки, и вам необходимо их найти. Так что, внимательно посмотрите на изображение: не кажется ли вам что-то неправильным? Вы замечаете что-нибудь неладное? Поначалу вам может показаться, что все на картинке правильно. Но через несколько мгновений вы, возможно, сможете определить, где же спрятаны ошибки.

Ответ:

Ранее УНИАН предлагал потренировать свой мозг с помощью нового теста на IQ, где необходимо сложить число 6 из трех спичек, не ломая их.

Головоломка оказалась достаточно сложной даже для опытных любителей таких задач. Такие головоломки демонстрируют умение мыслить логически, а также помогают держать мозг в тонусе.

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