Ученые провели новое исследование.

Ученые выяснили, что киты проводят время, резвясь в морских водорослях, используя их как средство для очищения тела и игр.

Как пишет IFLScience со ссылкой на опубликованные результаты исследования в Journal of Marine Science and Engineering, несмотря на то, что ранее уже было задокументировано, что многие китообразные - игривые существа, именно такое их поведение наблюдалось не так часто.

Новое исследование показало, что киты-фильтраторы, такие как горбачи и серые киты, любят веселиться, "играя" с морскими водорослями, плавающими на поверхности воды.

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Исследователи задокументировали и проанализировали более 100 отдельных случаев с участием 163 усатых кита. Чаще всего взаимодействовали с морскими водорослями горбачи.

Ученые отмечают, что такое поведение может приносить китам дополнительную пользу в контексте обучения и общения, а также удаления эктопаразитов и лечения кожи с использованием антибактериальных свойств бурых водорослей.

Ранее УНИАН писал, как в Южной Австралии загнали в ловушку животное, которое не видели более 130 лет.

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