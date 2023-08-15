Селекционер, вероятно, продаст его, но цена должна быть высокой.

Очень необычная змея со смайликом на спине стала вирусной в социальных сетях.

Как сообщает Newsweek, селекционер Брэнден Николсон поделился необычным пресмыкающимся в социальных сетях. Видео со "смайликовой" змеей просмотрели миллионы людей.

"Змея вылупилась в январе. Я вел прямую трансляцию в TikTok. Кто-то написал, что у змеи есть смайлик. Я был очень обеспокоен, когда увидел это", - сказал Николсон.

С тех пор ее необычные отметки стали еще более четкими. Смайлик теперь имеет красивый контур.

Николсон отметил, что это шаровидный питон по имени Смайли. Селекционер уже заметил черты характера рептилии - она очень милая и послушная.

Рисунок на чешуе Смайли вызван генетической мутацией, которая вызывает белую окраску частей тела. Такой геном встречается у многих животных. Странным образом смайлик на чешуе питона оказался таким идеальным.

Шаровидные или королевские питоны произрастают в Западной и Центральной Африке к югу от Сахары. Эти змеи вырастают почти до 2 метров в длину и получили свое название в честь склонности сворачиваться в клубок во время стресса.

Змеи неядовиты и вместо этого убивают свою добычу удушением. Это одни из самых популярных домашних змей. Они могут жить чрезвычайно долго - одна из особей в зоопарке Сент-Луиса живет 62 года.

Смайли стал вирусным в социальных сетях: одно видео с ним набрало более 2,9 миллиона просмотров. Еще одно видео, опубликованное в TikTok в июне набрало более 450 000 просмотров.

"Вау, это самый крутой узор, который я когда-либо видел на змее!" - написал один из пользователей. Другие комментаторы его поддержали.

Некоторые пользователи напомнили, что питона с подобным рисунком в 2021 году продали за 6000 долларов. Заводчика спросили, планирует ли он продать змею.

"Я бы хотел, но это должно было быть намного больше, чем тысячи долларов", - сказал он.

Напомним, недавно в штате Техас (США) женщина посреди ночи нашла змею. Пресмыкающееся "оккупировало" унитаз и выглядывало оттуда несколько раз.

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