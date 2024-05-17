Некоторым людям можно увеличить масштаб изображения во время поисков.

Визуальная головоломка-загадка может способствовать развитию внимательности и логического мышления.

Есть такое свежее задание - следует среди большого количества львов найти одного чудака. Задача непростая, поскольку надо обращать внимание на мелочи, да еще и выполнить работу за 11 секунд.

Одно животное может чем-то очень несущественным отличаться от остальных. Будьте готовы к тому, что нужно будет очень внимательно рассмотреть изображение. Сначала поймите, чем большинство львов похожи, и после этого вам будет легче разыскать животное, которое не такое, как все.

Видео дня

Во время первой попытки вы можете растеряться и не найти странного льва. Если так случилось, подождите несколько секунд, выдохните и повторите попытку, учитывая ошибки, которые вы допустили.

Людям, имеющим проблемы со зрением, можно увеличить масштаб изображения.

А теперь мы объясним, почему один из львов - чудак. У одного животного не так изображены уши, как у остальных. Странный лев "прятался" во второй строке снизу изображения.

Такая непростая загадка опубликована ранее

Среди кучи дельфинов необходимо разыскать акулу за 9 секунд. Перед тем, как браться за поиски, следует вспомнить, какие есть важные различия между этими обитателями морей и океанов.

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