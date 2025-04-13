Правильная продолжительность заваривания чая зависит от его типа.

Чашка хорошо заваренного чая - это ежедневное удовольствие, которым наслаждаются люди во всем мире. Известно, что чай является самым популярным напитком в мире после воды, а его история насчитывает тысячи лет. Однако возникает вопрос, как долго стоит заваривать чай, чтобы напиток получился идеальным? На этот вопрос ответили эксперты для издания EatingWell.

В частности журналисты спросили об особенностях заваривания чая у экспертов компании Bigelow Tea Company, которая специализируется на чайных смесях с 1945 года.

По словам экспертов, правильная продолжительность заваривания чая зависит от его типа:

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черный чай: 2-4 минуты;

чай улун: 2-4 минуты;

зеленый чай: 3 минуты;

травяной чай: 4 минуты.

Также независимо от марки или типа чая, который вы пьете, часто на упаковке можно найти рекомендованное производителем время заваривания. Однако если вам нравится заваривать по-другому, то можете поэкспериментировать со временем, которое предлагают эксперты.

"Поскольку каждый ботанический сорт и каждый человек уникальны, мы рекомендуем заваривать чай в соответствии с вашими личными предпочтениями. Более длительное время заваривания черного и зеленого чая обычно приводит к получению более крепких и крепких чашек чая, в то время как более короткое время заваривания приводит к получению более деликатного чая", - подчеркнул представитель компании.

Однако если вы оставите пакетик чая на короткое время, то можете получить напиток, который будет напоминать воду, а не чай. Поэтому чем дольше заваривать, тем больше вкуса вы получите, однако все же черный и зеленый чай можно слишком переварить.

"Долгое время заваривания и более высокая температура воды могут извлечь избыток танинов. Вместе с другими полифенолами эти природные соединения придают чёрному, зелёному и другим настоящим чаям известные антиоксидантные свойства, но они также достаточно горькие, поэтому слишком долгое заваривание чая может привести к неприятному вкусу напитка", - подчеркнули в EatingWell.

Как насчет холодного чая?

В компании Bigelow рекомендуют для приготовления холодного чая использовать один чайный пакетик на 1 стакан кипятка и 4-6 чайных пакетиков на 8 стаканов. Заварить чай нужно в течение 3-5 минут или дольше, если вам нравится крепкий вкус.

"Некоторые люди считают, что более длительное заваривание чая помогает при приготовлении стакана холодного чая, поскольку лед сам по себе со временем немного разбавляет заварку", - отмечают в компании.

Какая лучшая температура для заваривания чая?

Также важным фактором в заваривании идеальной чашки чая является температура воды.

"Обычно мы рекомендуем использовать свежий чайник с водой температурой кипения или чуть ниже", - отмечают в Bigelow.

Другие интересности о чае

Ранее было названо 7 полезных свойств зеленого чая. Благодаря такому напитку улучшится здоровье мозга, защита сердечно-сосудистой системы, метаболизм, а также будет регулируемый уровень сахара в крови.

Также стало известно, почему полезно пить чай с корицей. По словам экспертов, такой напиток снижает уровень сахара в крови, облегчает менструальные боли, уменьшает менструальное кровотечение и снижает уровень холестерина.

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