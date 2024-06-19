Отмечается, что деньги сами по себе действительно не сделают вас счастливыми.

Многие стремятся зарабатывать больше, считая, что после удовлетворения всех материальных желаний они станут счастливее. Но за деньги счастье не купишь - счастливые люди просто более успешны.

Издание CNBC приводит слова экспертов, которые подтверждают, что деньги нем приведут вас к счастью.

Тами Мюллер, тренер по счастью и позитивной психологии, которая изучала науку о счастье в течение последних пяти лет. По ее словам, гедонистическая беговая дорожка, на которой гонятся за счастьем, пытаясь найти лучшую работу или заработать больше всего денег, не является верным способом его достижения.

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"Счастливые люди зарабатывают больше денег, имеют лучшие отношения [и] более успешны в жизни, а не наоборот", - говорит Мюллер. "Вы можете быть счастливы сейчас и в то же время экономить деньги. Это действительно активное принятие".

Если вы не используете деньги для приобретения впечатлений, получения дополнительного времени или пожертвований другим людям, они не могут купить вам счастье, учит социолог и эксперт по счастью Артур К. Брукс.

Он подчеркивает, что выбор таких практик, как создание прочных социальных связей и поиск цели, которая вас вдохновляет, - это то, что действительно ведет к счастью и самореализации, а не достижение конкретной финансовой цели.

Однако, по словам Мюллера, если быть счастливее в жизни, то это может привести к финансовому росту и успеху.

"Счастье - это то, что на самом деле приводит нас к успеху", - отмечает она.

Систематический обзор 2005 года показал, что счастье может привести к успеху в различных сферах жизни, включая доход и здоровье.

А если говорить об улучшении отношений, то самые счастливые люди, которые живут дольше всех, часто отдают предпочтение личным связям и укрепляют их, говорится в исследовании Гарвардского университета, проведенном на основе более чем 80-летнего опыта.

"Нам нужно сосредоточиться не на том, как стать успешнее, а на том, как стать счастливее", - говорит Мюллер, - "Тогда успех придет сам".

Ранее УНИАН писал, как стать миллионером.

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