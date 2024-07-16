Как вырастить сладкую дыню - основные правила агротехники, которые помогут вырастить хороший урожай.

Многие огородники каждый год сажают на участке дыни. Но вырастить сочные и сладкие, особенно в условиях средней полосы и северных регионах, получается не всегда. Почему не сладкая дыня вырастает даже в теплице или парнике? Есть несколько причин.

Почему дыня выросла не сладкая - 5 самых частых причин

При выращивании дыни огородники часто допускают ошибки, в результате чего плод не набирает сладость. Вот самые распространенные.

1. Посадили не тот сорт

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Мало просто посадить дыню - нужно выбрать подходящий для своего климата сорт. Например, есть очень много сортов, которые дают отличный урожай, но только в южных регионах. Если же их выращивать в условиях средней полосы или чуть дальше на север, то они могут не вырасти такими же крупными и сладкими.

Поэтому первая ошибка - вы посадили не тот сорт. При посадке нужно выбирать районированные сорта и гибриды и желательно проверенные, то есть, такие, которые подходят под ваш климат.

2. Посадили рано

На юге дыни сажают семенами сразу в открытый грунт, в апреле-мае, часто так же делают и в центральных областях, а спустя время - пересаживают.

Так как дыня - это очень теплолюбивое растение, то с ее посадкой лучше не спешить, а подождать, пока почва прогреется. Некоторые огородники идут на хитрость: накрывают участок, на котором планируют выращивать бахчу, агроволокном - чтобы грунт скорее прогрелся. Затем высевают дыни (и арбузы) и снова накрывают их тканью, и таким образом создают им тепличные условия.

3. Мало солнца и тепла

Дыня, которая растет в тени, или же которую затеняют другие растения, вырастет несладкой.

Бахчевым нужно много открытого солнца и тепла, чтобы они могли накопить сахара.

Если же погода в момент созревания дыни будет пасмурной и дождливой, то и плоды будут менее сладкими - но это уже издержки климата.

Можно, конечно, посадить дыню в теплице, чтобы уберечь от плохой погоды. Но, с точки зрения практичности, это не всегда себя оправдывает: обычно в теплице мы стараемся сэкономить место и на каждом кусочке земли что-то да посадить. С дынями, как уже выяснилось, такой "номер" не проходит - им нужно много места и света.

4. Много влаги

Дыни не принято поливать - ее корни уходят на глубину до 1 метра и способны обеспечить себя водой. Но в то же время обычно дыню высаживают на солнечных и приподнятых грядках, которые быстро пересыхают. Поэтому бахчевые можно полить, если верхний слой сильно пересох - это делают редко, но обильно, и только отстоянной и теплой водой. Если влаги будет много, а вода холодной, то растения могут "подхватить" корневую гниль.

Лучшая альтернатива поливу - мульча. Закройте грядку соломой или агроволокном, и они помогут сохранить влагу.

За 3 недели о уборки урожая дыни вообще нельзя поливать - в это время плоды накапливают сахара, от которых зависит сладость бахчевых. Поэтому во время затяжных дождей их можно накрыть сверху пленкой, чтобы уберечь от избытка влаги.

5. Не пасынковали и перекормили азотом

Случается, что настоем сорной травы, богатой азотом, мы начинаем поливать все подряд - в том числе и дыни. И они неплохо реагируют, у них хорошо растут листья и побеги. Но есть и обратная сторона: цветение бахчевых задерживается, из-за чего плоды вырастают несладкими.

Для сладости дыне нужны фосфор и калий, поэтому ее можно подкормить настоем золы - 1 стакан на 10 л воды.

Также дыни нужно пасынковать. Если этого не сделать, то на кустах будет много, но мелких завязей. Основной стебель прищипывают после того, как на нем появится 4-5 листиков. Боковые побеги - только после того, как появились завязи, и также оставляют на них по 4-5 листиков. Регулируйте и количество самих завязей:

если дыня крупноплодная - оставляйте по 2-4;

мелкоплодная дыня - нужно оставить 5-6 завязей.

Остальные срывайте, чтобы растение не тратило на них свою силу.

Отдельно нужно также сказать и о болезнях и вредителях дыни, которые ослабляют кусты, поэтому плоды вырастают безвкусными.

Чаще всего на дыню "нападает" корневая гниль, мучнистая роса, пятнистость, антрактоз, тля, белокрылка, личинки майского жука и паутинный клещ. Поэтому бахчевые каждые две недели советуют обрабатывать биопрепаратами или же опрыскивать народным средством - настоем чеснока.

Для этого 150 г чеснока (зубков) измельчают (на терке, блендером или на мясорубке) и заливают водой, затем настаивают 2 суток и процеживают.

Ранее мы рассказывали, как поливать огород в жару нельзя, чтобы не погубить урожай.

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