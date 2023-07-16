Рассказываем, как узнать, вкусная ли дыня - на что обратить внимание при покупке и зачем солить мякоть.

Купить дыню - дело вроде нехитрое. Понюхал ее, повертел в руках, продавец сказал, что сладкая и цена вроде подходящая - значит, надо брать. Чтобы избежать разочарований после покупки, есть еще несколько нюансов, кроме "понюхать". Как правильно выбрать сладкую дыню и какую лучше не брать - рассказываем в материале.

Как выбрать хорошую дыню

При покупке дыни нужно сделать следующее:

Понюхайте дыню

У спелой дыни - характерный дынный аромат, сладкий и свежий (правда, есть сорта, которые почти не пахнут или совсем не пахнут, но такие встречаются нечасто). У переспелой дыни аромат будет немного другой: появится характерный "винный" запах.

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Посмотрите на цвет и надавите на кожуру

У хорошей дыни - равномерный цвет плода. У некоторых сортов на поверхности есть сеточка - она у зрелой дыни проявляется четче, так же, как и полосы у полосатых сортов.

Кожура дыни должна быть упругой. Если на ней есть зеленые пятна - дыня незрелая, темные и коричневые пятна - плод переспел или уже начал портиться.

Надавите на кожуру - у спелой дыни она слегка проминается, но потом исчезает. Если же вмятина после нажатия остается - скорее всего, дыня переспела.

Постучите по дыне

Обычно по звуку определяют спелость арбуза, но это прием может пригодится и для дыни. Постучите по плоду - если звук глухой, то плод спелый.

Не берите дыню, у которой:

есть пятна;

гнилой и травянистый запах;

трещины или другие повреждения;

водянистые звуки при похлопывании.

Определить наличие нитратов по внешнему виду дыни невозможно. Если сомневаетесь в товаре, то можно попросить документы на продукцию в торговой точке - их выдают только после тестирования и отсутствия вредных веществ в плодах.

Важно: ни в коем случае не режьте дыню при покупке и не покупайте разрезанную - плод прежде нужно хорошо помыть. В противном случае с корочки на мякоть могут попасть болезнетворные микробы - с земли, рук сборщиков, других плодов, а там и до инфекционных заболеваний не далеко.

Дома тщательно помойте дыню перед тем, как разрезать, а отрезанную дольку можно немного подсолить - аромат станет более сладким и сильным. Разрезанный плод храните только в холодильнике.

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