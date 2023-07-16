Купить дыню - дело вроде нехитрое. Понюхал ее, повертел в руках, продавец сказал, что сладкая и цена вроде подходящая - значит, надо брать. Чтобы избежать разочарований после покупки, есть еще несколько нюансов, кроме "понюхать". Как правильно выбрать сладкую дыню и какую лучше не брать - рассказываем в материале.
Как выбрать хорошую дыню
При покупке дыни нужно сделать следующее:
- Понюхайте дыню
У спелой дыни - характерный дынный аромат, сладкий и свежий (правда, есть сорта, которые почти не пахнут или совсем не пахнут, но такие встречаются нечасто). У переспелой дыни аромат будет немного другой: появится характерный "винный" запах.
- Посмотрите на цвет и надавите на кожуру
У хорошей дыни - равномерный цвет плода. У некоторых сортов на поверхности есть сеточка - она у зрелой дыни проявляется четче, так же, как и полосы у полосатых сортов.
Кожура дыни должна быть упругой. Если на ней есть зеленые пятна - дыня незрелая, темные и коричневые пятна - плод переспел или уже начал портиться.
Надавите на кожуру - у спелой дыни она слегка проминается, но потом исчезает. Если же вмятина после нажатия остается - скорее всего, дыня переспела.
- Постучите по дыне
Обычно по звуку определяют спелость арбуза, но это прием может пригодится и для дыни. Постучите по плоду - если звук глухой, то плод спелый.
Не берите дыню, у которой:
- есть пятна;
- гнилой и травянистый запах;
- трещины или другие повреждения;
- водянистые звуки при похлопывании.
Определить наличие нитратов по внешнему виду дыни невозможно. Если сомневаетесь в товаре, то можно попросить документы на продукцию в торговой точке - их выдают только после тестирования и отсутствия вредных веществ в плодах.
Важно: ни в коем случае не режьте дыню при покупке и не покупайте разрезанную - плод прежде нужно хорошо помыть. В противном случае с корочки на мякоть могут попасть болезнетворные микробы - с земли, рук сборщиков, других плодов, а там и до инфекционных заболеваний не далеко.
Дома тщательно помойте дыню перед тем, как разрезать, а отрезанную дольку можно немного подсолить - аромат станет более сладким и сильным. Разрезанный плод храните только в холодильнике.
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