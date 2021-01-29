Адвокат "шамана" считает, что сенаторы должны выслушать тех, кто оказался подвержен подстрекательствам со стороны Трампа.

Американец Джейкоб Ченсли, который штурмовал Капитолий в костюме шамана, захотел дать показания против бывшего президента США Дональда Трампа в ходе слушаний по его импичменту.

Об этом сообщил Associated Press адвокат Ченсли Альберт Уоткинс.

Адвокат считает, что сенаторы должны выслушать тех, кто оказался подвержен подстрекательствам со стороны Трампа.

По его словам, «шаман» был «чрезвычайно поражен» Трампом, однако теперь чувствует разочарование из-за отказа политика помиловать участников штурма Капитолия перед своим уходом с поста президента.

«Он почувствовал себя так, словно президент предал его», - пояснил адвокат.

Как отмечает Associated Press, политики, поддерживающие импичмент Трампа, могут использовать показания его сторонников в ходе процесса. Помимо Ченсли, к настоящему времени еще как минимум четыре участника атаки на Капитолий заявили о том, что «выполняли приказы Трампа».

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Штурм Капитолия в США

6 января совместное заседание обеих палат Конгресса, во время которого должны были быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков на Капитолийском холме, устроены тысячами сторонников Трампа. Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что во время беспорядков погибли не менее четырех человек. Для наведения порядка в Капитолий была направлена Национальная гвардия США.

7 января Конгресс США официально утвердил демократа Джо Байдена на посту следующего президента США, которую политик должен занять 20 января. Байден набрал более 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков.

Церемония вступления Джо Байдена на должность пройдет при усиленных мерах безопасности. Кроме тысяч полицейских будут задействованы более 20 тысяч солдат Национальной гвардии.

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Автор: УНИАН