Как и люди, шимпанзе одновременно являются кровожадными разжигателями войны и глубокомысленными существами.

Хотя ДНК шимпанзе и людей похожи на 98,8 процента, наши различия огромны - по крайней мере нам нравится так думать. Об этом говорится в материале IFL Science.

Посмотрите на поведение шимпанзе, и вы быстро поймете, что мы не очень отличаемся от наших родственников-приматов (к лучшему или к худшему).

Шимпанзе - разжигатели войны

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Люди - не единственные животные, которые ведут войну против своего вида. Между 1974 и 1978 годами известный приматолог Джейн Гудолл задокументировала жестокую войну между двумя фракциями шимпанзе в Национальном парке Гомбе в Танзании.

После смерти долговременного альфа-самца, Майка, Гудолл заметила, что сообщество разделилось на две фракции: Касакела и Кахама. Война ознаменовалась серией жестоких и скоординированных нападений группы Касакела, в результате которых были систематически убиты все самцы и некоторые самки группы Кахама. Они были фактически уничтожены, что позволило Касакела расширить свою территорию.

Она стала известной как "Война шимпанзе Гомбе" и оказала глубокое влияние на Гудолл.

"Часто, когда я просыпалась ночью, в моей памяти непрошенно появлялись ужасные картины - Сатана обжимает ладонь под подбородком Сниффа, чтобы выпить крови, текущей из большой раны на его лице; Джомео разрывает полоску кожа с бедра Де; Фиган, атакуя и ударяя, снова и снова, потрясенное, дрожащее тело Голиафа, одного из героев его детства", - написала она в своих мемуарах.

Было бы наивно воспринимать это как бессмысленное насилие. В 2023 году ученые задокументировали, как шимпанзе в Кот-д'Ивуаре шпионят за конкурирующими бандами, осторожно перебираясь на высоту, чтобы лучше видеть и собирать информацию. Исследователи утверждают, что это, по сути, древняя тактика человеческой войны.

В то время как некоторые исследователи обвиняют некоторых приматологов в антропоморфизме, другие предполагают, что поведение шимпанзе, похожее на войну, может дать понимание эволюционного происхождения организованного насилия среди людей.

Шимпанзе любят охотиться на животных и есть мясо

Шимпанзе обычно питаются фруктами, корнями, орехами, листьями, растениями, цветами и жуками, но мясо составляет небольшую часть их рациона в дикой природе. Чтобы получить в свои руки этот богатый белком деликатес, обычно хищники нацелены на более мелких млекопитающих, таких как обезьяны.

Опять же, Гудолл была одним из первых исследователей, которые научно задокументировали, что шимпанзе прибегли к плотоядному поведению, и с тех пор это стало относительно общеизвестным.

Особенно странное поведение было замечено в национальном парке Гомбе, где исследователи видели, как шимпанзе охотились и съели десятки детенышей красных колобусов. В нескольких случаях шимпанзе даже использовали палки и листья, чтобы вытереть последние кусочки мозгового вещества.

В другом случае исследователи даже наблюдали, как шимпанзе используют копья, чтобы охотиться на спящих детенышей в Сенегале.

Ученые размышляли над тем, может ли охотничье поведение шимпанзе пролить свет на раннюю эволюцию человека, а также на нашу любовь к мясу.

Шимпанзе, по сути, маленькие ученые

Мир шимпанзе - это не только кровь, внутренности и насилие. Огромное количество доказательств также показывает, что шимпанзе способны невероятно демонстрировать когнитивную силу и эмоциональный интеллект.

Во-первых, известно, что шимпанзе активно ищут лекарственные растения, когда они больны или ранены. Исследование 2024 года показало, что раненые и больные шимпанзе в Центральном лесном заповеднике Будонго в Уганде едят растения, которые обладают противовоспалительными свойствами или естественно содержат мощные ингибиторы таких патогенов.

Подобным образом видели, как шимпанзе наносят раздавленных жуков на свои раны. Хотя медицинские преимущества измельченных насекомых неизвестны, исторически насекомые использовались в терапевтических целях людьми еще в 1400 году до нашей эры и продолжают использоваться в некоторых частях земного шара по сей день.

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