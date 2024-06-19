Фитнес-эксперт подчеркнула, что никогда не поздно начать здоровый образ жизни.

Фитнес-эксперт Шелли Фаулер, которая специализируется на помощи женщинам старше 50 лет, рассказала в интервью для Parade, как в свои 57 чувствует себя лучше, чем когда-либо.

Впервые Фаулер начала интересоваться своим здоровьем еще в молодости.

"Я часто болела, и мое здоровье было не очень хорошим. Я начала узнавать о здоровье и заинтересовалась тем, как еда и стресс могут влиять на организм человека", - отмечает она. Видео дня

Женщина решила сделать несколько полезных для здоровья изменений, чтобы увидеть, помогут ли они избавиться от тех проблем, которые она испытывала. Первым шагом стал отказ от курения, затем она перестала есть продукты с высокой степенью переработки и с добавлением сахара. Одновременно с этим она начала больше двигаться, сосредоточившись на том спорте, который ей нравился.

"Я думаю о себе как о человеке-экспериментаторе, и я просто решила попробовать разные вещи и посмотреть, что из этого получится", - отметила она.

Со временем Фаулер начала замечать изменения во внешности и самочувствии, поэтому решила продолжить такой образ жизни и помогать другим женщинам менять свое здоровье к лучшему.

По словам эксперта, есть три основных вида фитнеса, которыми она регулярно занимается, чтобы оставаться в форме, а именно растяжка, кардио и силовые тренировки.

Растяжка

Фаулер рассказала, что много времени проводит за компьютером, поэтому стоит ежедневно несколько минут уделять растяжке, чтобы исправить некоторые повреждения, такие как узкие бедра и сгорбленные плечи.

"Я сосредотачиваюсь на растяжках, которые двигают мое тело в направлении, противоположном тому, в котором я сижу. Это могут быть такие движения, как "ангелы на стене", "кошка с коровой" и "открывание грудной клетки", - советует эксперт.

Также женщина любит делать мини-перерывы в течение дня, чтобы выполнить упражнения на равновесие, к примеру, стоя на одной ноге. Это помогает поддержать когнитивное здоровье, объясняет она.

Кардио

Кроме того, Фаулер занимается "кардиотренировкой пятой зоны", то есть спринтерским бегом.

"Я выбегаю на улицу и бегу так быстро, как только могу, пока не остановлюсь. Я делаю это четыре раза. Если у вас идеальное здоровье, вы сможете восстановиться после спринта за шесть вдохов", - подчеркнула фитнес-эксперт.

Силовые тренировки

По словам Фаулер, силовые тренировки являются главным фактором для поддержания мышц и силы, чтобы предотвратить старение. Также это важно для прочности костей.

"Мне нравится тренировать руки и плечи, потому что именно там вы видите самые быстрые результаты", - отметила она и добавила, что также тренирует нижнюю часть тела, несмотря на то, что не получает от этого такого удовольствия, как от силовых упражнений.

Если вам 50 или более лет и вы хотите начать менять свое здоровье, Фаулер советует начать с поиска способов включить движение в свою повседневную жизнь.

"Включите утром любимую песню и потанцуйте под нее. Это уже около 500 шагов!", - посоветовала она.

Также Фаулер советует начертить в своем доме схему из 100 шагов.

"Проходите по этому пути каждый раз, когда разговариваете по телефону или просто прокручиваете социальные сети. Сделать это 10 раз - это 1 000 шагов, и это очень быстро добавляется!", - уверяет женщина.

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Ранее сертифицированный тренер Карен Браун, которой уже 67 лет, рассказала, что находится в лучшей форме за всю свою жизнь. По ее словам, короткие мини-тренировки могут быть не менее эффективными, чем час или больше в спортзале.

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